Intensive Suche nach Lehrlingen

Viele Betriebe suchen derzeit intensiv nach Lehrlingen. Ende Jänner waren in Tirol 1.900 Lehrstellen unbesetzt. Mit Aktionstagen, Plakaten und eigenen Facebook-Seiten werben die Unternehmen um die Jugendlichen.

Ende Jänner waren beim Arbeitsmarktservice (AMS) 1.900 Lehrstellen unbesetzt. Eine Lehrstelle über das AMS suchten zum selben Zeitpunkt nur 460 Personen.

Interessierte werden eingeladen

Die Firma M-Preis sucht heuer 70 neue Lehrlinge in Tirol und hat interessierte Jugendliche diese Woche in die Zentrale nach Völs eingeladen. Die Drogeriemarktkette DM stellt ab August 34 neue Lehrlinge in Tirol ein. GE Jenbacher stellt heuer 28 neue Lehrlinge ein und richtete für die Suche nach geeigneten Kandidaten eine eigene Facebook-Seite ein.

„Backstage bei Swarovski“

Mit Besuchen in Schulen und Plakaten sucht die Firma Swarovski derzeit 35 neue Lehrlinge. Zur Auswahl stehen verschiedene Berufe wie zum Beispiel Prozess-, Kunststoff- oder Metalltechniker. Am Donnerstag und am Freitag gibt es unter dem Titel „Backstage bei Swarovski“ einen Blick hinter die Kulissen des Betriebes und der werkseigenen Berufsschule.

Auch das Land Tirol hat derzeit zwölf offene Lehrstellen anzubieten - als Vermessungstechniker, Koch oder in der Verwaltungsassistenz zum Beispiel. Ausbildungsbetriebe sind neben der Landesverwaltung und Bezirkshauptmannschaften auch die tirol kliniken. Bewerbungen sind per Mail oder heuer auch erstmals online bis Ende Februar möglich.

Link: