Serienfahrraddieb ausgeforscht

Mindestens 26 Fahrräder soll ein Einheimischer im Bereich des Innsbrucker Flughafens gestohlen haben. Er habe damit seinen Lebensunterhalt bestritten, so der 61-Jährige. Seine Festnahme am Freitag wollte er mit Tritten gegen Polizisten verhindern.

In der Gegend um den Innsbrucker Flughafen häuften sich in letzter Zeit die Fahrrad-Diebstähle. Ins Visier der Polizei geriet daraufhin ein 61-jähriger Mann. Als die Beamten den Mann genauer kontrollieren wollten, verhielt dieser sich äußerst aggressiv. Mit Tritten gegen die Polizisten wollte der 61-Jährige seine Festnahme verhindern.

26 Räder in Wohnung und Garage gefunden

In der Wohnung des Verdächtigen in Völs und in einer Garage in Innsbruck entdeckten die Ermittler dann 26 gestohlene, zum Teil sehr hochwertige Räder.

Der 61-Jährige ist inzwischen geständig. Er habe mit den Diebstählen seinen Lebensunterhalt bestritten, so der Mann bei der Einvernahme. Über ihn wurde die Untersuchungshaft verhängt, er sitzt jetzt in der Innsbrucker Justizanstalt.