Gemeinderat entscheidet nach Volksbefragung

Vor zwei Wochen hat sich die Bevölkerung von Vils (Bezirk Reutte) gegen eine Betriebsansiedelung im Westen der Stadt ausgesprochen. Am Montag entscheidet der Gemeinderat in einer geheimen Abstimmung über das Projekt.

Für Bürgermeister Günter Keller sagt das Nein der Volksbefragung nur wenig aus, wie er sagt. Immerhin habe es nur eine Wahlbeteiligung von 42 Prozent gegeben - mehr dazu in Bürger lehnen Gewerbegebiet in Vils ab. Das Ergebnis der Volksbefragung ist auch nicht bindend. Deshalb wird der Gemeinderat am Montag mit einer geheimen Abstimmung entscheiden, ob sich auf dem Grundstück, das derzeit noch Freiland ist, ein Betrieb ansiedeln soll oder nicht.

Firma zeigt kein Interesse mehr an Standort Vils

Ursprünglich wäre das Deckel-Maho mit einem Logistikzentrum gewesen. Laut Bürgermeister liegt der Antrag der Firma auch immer noch bei der Gemeinde. Auf Anfrage von Radio Tirol erklärte eine Pressesprecherin allerdings, dass das Unternehmen inzwischen das Interesse am Standort in Vils verloren habe.

Für eine Umwidmung des Grundstückes in ein Gewerbegebiet würde die knapp 1.500 Einwohner zählende Stadt Vils auch die Zustimmung des Landes brauchen.