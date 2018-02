Nach Lokalbesuch: Urlauber schwer verletzt

In Kirchberg ist in der Nacht auf Samstag ein Streit in einem Lokal eskaliert. Ein holländischer Urlauber wurde brutal zusammengeschlagen. In Kirchbichl wurde in der Nacht auf Sonntag ein Mann mit einem Messer attackiert.

Gegen ein Uhr fanden Passanten den 20-jährigen Holländer in der Nacht auf Samstag blutüberströmt auf der Straße in Kirchberg. Der Mann hatte schwere Verletzungen, er wies laut Polizei eine Oberschenkelfraktur, mehrere Rippenbrüche und schwere Kopfverletzungen auf. Die herbeigerufenen Polizisten konnten die Identität des Mannes zunächst nicht klären, der Schwerverletzte musste nach der Einlieferung vom Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol auf die Intensivstation der Universitätsklinik Innsbruck überstellt werden.

Durch die Ermittlungen konnte der Verletzte als 20-jähriger Holländer ausgeforscht werden. Auch vier weitere Holländer wurden ausgeforscht, sie sind zwischen 19 und 23 Jahre alt und stehen im dringenden Tatverdacht, dem Mann die Verletzungen zugefügt zu haben.

Streit fing offenbar bereits in einem Lokal an

Laut ersten Ermittlungen war es zuvor in einem Lokal in Kirchberg zu einem Streit zwischen den fünf Holländern gekommen. Das Sicherheitspersonal schritt ein und verwies die vier Holländer des Lokals. Sie sollen dann dem späteren Opfer aufgelauert haben und den Mann mit Faustschlägen und Tritten schwer verletzt haben. Die vier Männer wurden vorläufig festgenommen, nach ersten Ermittlungen wurden drei der Männer wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen den 23-jährigen Hauptverdächtigen wird weiter ermittelt, er bleibt in Polizeigewahrsam.

Mann in Kirchbichl mit Messer attackiert

In Kirchbichl wurde in der Nacht auf Sonntag ein Mann mit einem Klappmesser angegriffen. Nach einem Streitgespräch ging ein 17-Jähriger Tiroler plötzlich mit einem Messer auf seinen 22-jährigen Kontrahenten los. Er wollte offensichtlich auf den Mann einstechen. Die Begleiterin des 22-Jährigen warf sich dazwischen, der 17-Jährige warf daraufhin das Messer weg und trat die Frau. Mit einem Schlüsselbund in der Faust schlug er dann dem 22-Jährigen ins Gesicht und flüchtete. Die beiden Opfer wurden durch die Attacken unbestimmten Grades verletzt und mit der Rettung in das Krankenhaus Kufstein gebracht