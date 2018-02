Diagnose Krebs: Überlebenschancen steigen

Mehr als 1.800 Frauen und mehr als 2.000 Männer sind im Jahr 2015 an Krebs erkrankt. Das zeigt der neueste Bericht des Tiroler Tumorregisters. Aus dem Bericht geht auch hervor, dass die Überlebensraten deutlich besser geworden sind.

743 Frauen und 809 Männer starben im Jahr 2015 an einem bösartigen Karzinom. Das durchschnittliche Alter bei der Diagnose lag in Tirol bei 66 Jahren, ein Fünftel der Frauen und ein Zehntel der Männer waren bei der Diagnose jünger als 50 Jahre.

Tiroler Tumorregister In dem Tumorregister werden alle Krebsfälle der Tiroler Bevölkerung seit dem Jahr 1986 dokumentiert und statistisch ausgewertet.

Die Fünfjahres-Überlebenschance nach der Diagnose ist mittlerweile auf 65 Prozent angestiegen, erklärte Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg (ÖVP). Seit Jahren nehme die Überlebenschance in Tirol deutlich zu. Der Rückgang an tödlichen Krebserkrankungen ist besonders deutlich bei Frauen mit Gebärmutterhalskrebs und bei Männern mit Nierenkrebs oder Karzinomen in Dick- und Mastdarm, Speiseröhre oder Kehlkopf. Die Überlebensraten seien in Tirol mittlerweile deutlich höher als in den USA, das zeige den hohen Standard der Gesundheitsversorgung, so Tilg.

Hohe Überlebensrate im internationalen Verleich

Daten aus dem Tiroler Tumorregister und dem Österreichischen Krebsregister wurden auch für die internationale „EUROCORD-3“-Studie ausgewertet. Dabei zeigte sich, dass Österreich im internationalen Vergleich zu den Ländern mit der höchsten „Fünfjahres-Überlebensrate“ bei Krebserkrankungen zählt. Dies gilt vor allem für bösartige Tumore in Brust, Lunge, Dickdarm, Prostata und Lymphdrüsen.

Für Gesundsheitslandesrat Bernhard Tilg kommt diese Entwicklung nicht von ungefähr, er sieht das Comprehensive Cancer Center Innsbruck (CCCI) als wichtigen Grund für die verbesserten Heilungschancen. Das Center wurde von den tirol kliniken und der Medizinischen Universität Innsbruck gegründet. Durch die Bündelung der Fachkräfte sollen Patienten dort maßgeschneiderte, effiziente Krebstherapien erhalten.