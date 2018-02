Sportkurse für Krebspatienten

Krebspatienten können mit Sport ihre Leistungsfähigkeit verbessern und die Nebenwirkungen der Therapie mildern. Die Gebietskrankenkasse und der ASKÖ bieten deshalb gemeinsam Kurse speziell für onkologische Patienten an.

Zahlreiche Untersuchungen würden belegen, dass Sport bei Tumorpatienten die Leistungsfähigkeit steigert und auch die unangenehmen Therapie-Nebenwirkungen abschwächt. Das Angebot der ASKÖ-Sport-Kurse umfasst unter anderem Kräftigungsgymnastik, Yoga oder Pilates-Yoga.

Kurse fast in ganz Tirol

Die Leiterin passt die Übungen an die individuellen Bedürfnisse der Teilnehmer an. Mehr als 400 Patientinnen und Patienten konnten in den vergangenen Jahren erreicht werden. Da die Nachfrage groß sei, werden Kurse mittlerweile fast in ganz Tirol angeboten. Für die Gebietskrankenkasse schließen die Sportkursen für onkologische Patienten eine Lücke im Angebot.

