Hochsaison für Charter am Flughafen

Fast doppelt so viele Beschäftigte wie im Sommer arbeiten jetzt im Winter am Innsbrucker Flughafen. Denn seit Weihnachten steigt das Geschäft wöchentlich. An Wochenenden wie diesem ist am Innsbrucker Flughafen sehr viel Betrieb.

Am Innsbrucker Flughafen beginnen jetzt die stärksten eineinhalb Monate im Charterverkehr. Die Abwicklung von zirka 120 Ankünften und Abflügen ist laut Flughafensprecher eine logistische Meisterleistung, für die deutlich mehr als 100 Mitarbeiter im Einsatz stehen, das Personal aus Gastronomie, Security und anderen externen Unternehmen noch nicht mitgerechnet.

Der Winter-Charter-Betrieb am Innsbrucker Flughafen steigert sich ab Ende Dezember wöchentlich und erreicht von Februar bis Mitte März seinen Höhepunkt.

