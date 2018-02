E-Autos: Tiroler Service für Ladestationen

Zwei Tiroler Unternehmen haben sich zusammengeschlossen und das Unternehmen „da emobil“ gegründet. Gemeinsam bieten sie einen Rundumservice von der Installation bis zur Wartung für Ladestationen von elektrischen Fahrzeugen.

Ladevorgänge von Elektroautos finden nicht nur an der Tankstelle statt, elektrische Fahrzeuge werden großteils zuhause oder am Parkplatz im Büro aufgeladen. Auf diese Prognose berufen sich die zwei Tiroler Firmen, das Elektrotechnikunternehmen „fiegl+spielberger“ und der Energieversorger „Gutmann“. In einem gemeinsamen Unternehmen wollen sie verschiedene Ladelösungen für elektrisch betriebene Fahrzeuge anbieten.

ORF

Diese Ladestationen sollen sowohl für Privatkunden als auch für Firmen angeboten werden und an jeden Standort einzeln angepasst werden. „da emobil“ will dabei die Ladestationen und die Software zur Verfügung stellen.

Autoindustrie gibt weiter Richtung vor

Für die Fahrzeuge selbst seien aber die Autohersteller zuständig, auch mit der Weiterentwicklung der Ladesysteme müsse man sich an den vorhandenen Firmen orientieren, so Wach weiter. Bedarf an ihrem Service sieht die Firma genug. Bis 2025 wolle man sowohl im öffentlichen als auch im privaten Bereich Marktführer für die E-Mobilität in Westösterreich sein, zeigt sich der Geschäftsführer optimistisch. Erste Firmen hätten bereits Interesse an dem Angebot gezeigt. Auch die bestehenden Gutmann-Tankstellen in Tirol werden mit neuen Schnell-Ladestationen ausgestattet.