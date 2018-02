Rettungsdienst Südtirol: Endlich Zusammenarbeit

Die Leitstellen Tirol und Südtirol sollen künftig bei Transporten zusammenarbeiten. Dadurch soll Patienten ohne Rücksicht auf Landesgrenzen schneller geholfen werden können. In der Vergangenheit gab es hier immer wieder Probleme.

Brauchten Tiroler in Südtirol die Rettung, mussten sie bisher ins nächstgelegene Krankenhaus in Südtirol gebracht werden, auch wenn das nächste Krankenhaus in Tirol gleich weit entfernt war. Das soll sich jetzt ändern, transportfähige Patienten aus Österreich sollen künftig im Grenzgebiet von Brenner-oder Reschenpass sowie Innichen in Südtirol unbürokratisch ins nächste österreichische Krankenhaus gebracht werden können.

Den Start dieses Kooperationsprojektes haben Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg (ÖVP) und seine Südtiroler Amtskollegin Martha Stocker am Freitag verkündet. In der Vergangenheit gab es hier für die Patienten oft ärgerliche und unverständliche Situationen, etwa zwischen Nauders und Graun - mehr dazu in Rettungsdienste beklagen Kirchturmpolitik.

Auch Rettungskräfte grenzüberschreitend tätig

Sollte für den Rettungseinsatz in Südtirol künftig kein Personal vorhanden sein, kann für den Einsatz auch ein Rettungsteam aus dem Grenzgebiet in Tirol angefordert werden und umgekehrt. Dadurch soll Einheimischen und Touristen schnellstmögliche Hilfe gewährleistet werden, so Landesrat Bernhard Tilg weiter.