Andrea Krumschnabel in Hallo Tirol

Am Freitag stellt sich in Hallo Tirol, als erste von acht Spitzenkandidatinnen und -kandidaten, die Unternehmerin Andrea Krumschnabel aus Kufstein den Hörerfragen und den Fragen von ORF Moderator Michael Irsperger.

Seit 2013 ist Andrea Krumschnabel im Tiroler Landtag, zunächst für die Liste Vorwärts Tirol, nach deren Auflösung 2014 als freie Abgeordnete. Die Frau des Kufsteiner Bürgermeisters möchte mit ihrer Family Partei zehn Prozent der Stimmen bzw. zwei Mandate im Tiroler Landtag erreichen. Ihre Kernthemen reichen von Familie und Kinderbetreuung bis hin zur Pflege.

Frauen dominieren die vorderen Listenplätze

Auf den ersten zehn Listenplätzen der Family-Partei befindet sich nur ein Mann. Trotzdem will man keine reine Frauenpartei sein. „Bei uns geht es um Inhalte und nicht um Geschlechter“, betonte Krumschnabel. Hinter ihr kandidieren Manuela Tanzer, Leiterin des Eltern-Kind-Zentrum Kufstein, Brigitte Klein, Kufsteiner Vizebürgermeisterin, Martin Gstrein aus dem Bezirk Imst und Elisabeth Golser aus Innsbruck. Auf Platz 27. und somit dem letzten Listenplatz findet sich noch Krumschnabels Ehemann und Bürgermeister von Kufstein, Martin Krumschnabel, wieder - mehr dazu in „Family“-Partei will die Überraschung werden.

ORF Sendungshinweis: „Hallo Tirol“, 2.2.2018,

12.00 - 15.00 Uhr

Rufen Sie an, reden Sie mit!

Für Ihre Meinung und Ihre Fragen wählen Sie die kostenlose Telefonnummer 0800 22 69 22 oder schicken Sie ein E-Mail an hallo.tirol@orf.at

Alle Sendungen mit den Spitzenkandidaten stellen wir auch als Podacst zum Nachhören online.

Link: