Urlaubsromanze endete im Krankenhaus

Pech hatte ein irischer Urlauber in der Nacht auf Donnerstag in Söll. Der Mann stürzte nämlich vor den Augen seiner Begleiterin in einer Tenne durch ein Futterloch drei Meter in die Tiefe. Dabei verletzte er sich unbestimmten Grades.

Gegen 1.00 Uhr machte sich der 31-jährige Ire mit seiner weiblichen Begleitung auf den Heimweg. Die 28-jährige Irin hatte er erst am Abend in einem Lokal kennengelernt. Am Nachhauseweg passierten sie einen Bauernhof, bei dem das Scheunentor offen stand. Sie betraten die Tenne und dabei übersah der Mann ein ca. 40 x 100 cm großes Futterloch. Er stürzte rund drei Meter in den darunter liegenden Stall.

Notarzt und Feuerwehr im Einsatz

Der Ire blieb nach dem Sturz bewusstlos liegen. Der alarmierte Notarzt versorgte den Iren, ehe er von der Feuerwehr Söll geborgen werden konnte. Mit der Rettung wurde er schließlich ins Krankenhaus Kufstein eingeliefert.