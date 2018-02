Initiative will Sonnwendjoch-Lift retten

Der Lift auf das Sonnwendjoch bei Kramsach soll wiederbelebt werden. Der Verein „Naturjuwel Rofan“ hat eine Machbarkeitsstudie dafür in Auftrag gegeben. Donnerstagbend soll sie dem Gemeinderat präsentiert werden. Die Bahn steht seit rund drei Jahren still.

Ein Lift auf das Sonnwendjoch sei für Einheimische, Gäste und für die Betriebe der Region unverzichtbar. Davon ist der Verein „Naturjuwel Rofan“ überzeugt, der im April vergangenen Jahres gegründet wurde.

Verein sammelte über 100.000 Euro

Rund 50 Mitglieder, Unternehmer aus Kramsach und den umliegenden Orten, haben insgesamt rund 125.000 Euro zusammengetragen. Mit einem Teil dieser Summe wurde eine Machbarkeitsstudie in der Schweiz in Auftrag gegeben. Sie wird Donnerstagabend im Gemeindesaal Kramsach präsentiert. Der Rest soll in ein Liftprojekt auf das Sonnwendjoch fließen.

Der Verein drängt auf eine rasche Lösung, denn Ende Juni sollen die Stützen des alten Lifts entfernt werden. Diese könnte man aber noch verwenden, meint der Verein Naturjuwel Rofan.

Betrieb wurde 2015 eingestellt

Der Betrieb der Sonnwendjochbahn in Kramsach wurde im Sommer 2015 eingestellt. Aufgrund eines behördlichen Bescheides wären Sanierungsarbeiten notwendig gewesen, die der Betreiber - die Alpbacher Bergbahnen - für nicht rentabel erachtete - mehr dazu Sonnwendjochlift geht nicht mehr in Betrieb.