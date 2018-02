Skidiebe in Mayrhofen unterwegs

Dreiste Skidiebe treiben derzeit offenbar im Zillertal ihr Unwesen. Die Täter, die vermutlich aus dem Osten stammen, leihen sich Skier aus, die sie aber nicht zurückbringen. Offenbar waren sie nach Auskunft der Polizei auch im letzten Jahr schon in Tirol.

Am Montagnachmittag liehen sich die Unbekannten in Mayrhofen im Geschäft einer großen Sportkette drei Paar Ski für einen Tag aus. Als Dokument wurde ein russischer Reisepass vorgelegt, der aber laut Polizei gefälscht gewesen sein dürfte. Die ausgeliehenen Skier sah das Sportgeschäft jedenfalls nicht wieder.

Von Überwachungskamera gefilmt

Am selben Tag versuchten die zwei Frauen und drei Männer dieselbe Masche noch in einem anderen Sportgeschäft. Die Verkäuferin wurde aber misstrauisch und verlangte die Kreditkarte. Daraufhin verließen die Unbekannten das Geschäft. Sie wurden von einer Überwachungskamera gefilmt. Die Polizei hofft jetzt, dass die Betrüger ausgeforscht werden können. Sie dürften bereits im Vorjahr in Mayrhofen aktiv gewesen sein.

Tirol bei Skidiebstählen Spitzenreiter

Von den rund 4.000 gestohlenen Wintersportgeräten in Österreich wird über die Hälfte in Tirol gestohlen. Die Dunkelziffer könnte noch höher liegen, weil nicht alle Diebstähle angezeigt werden, so die Polizei - mehr dazu in Tirol Hochburg bei Skidiebstählen.