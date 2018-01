Klinik gegen das Vergessen

Alzheimer ist für viele Menschen ein Schreckgespenst. An einigen Südtiroler Krankenhäusern gibt es eine sogenannte „Memory Klinik“ - eine Ambulanz gegen das Vergessen. Dort kann eine Diagnose erstellt bzw. Therapien entwickeln werden.

Steht der Termin nicht im Kalender, ist er aus der Erinnerung gestrichen. Die Gesichter zu den Namen in der Telefonliste verschwimmen. Solches Vergessen macht gerade älteren Menschen Angst. Angst, dass es etwas Schlimmeres als nur Unkonzentriertheit sein könnte. Eine erste Diagnose kann in der Memory Klinik ein Team aus Ärzten, Psychologen und Pflegern bieten.

ORF

Hälfte der Patienten kann beruhigt werden

Rund die Hälfte der Patienten, die aus eigener Initiative die Memory Klinik aufsuchen, kann beruhigt werden. Bei ihnen kann durch die Erstabklärung Alzheimer ausgeschlossen werden. Denn Vergesslichkeit kann verschiedene Ursachen haben. Wenn eine höhergradige Beeinträchtigung festgestellt wird, werden gemeinsame Behandlungsstrategien entwickelt.

Neue Gehrinzellen durch Gehirnjogging

Eine ganz wichtige Methode, so die Experten, sei das Gehirnjogging - also verschiedene Übungen, die das Gedächtnis und die Reaktion schulen sollen. Diese können auch zuhause durchgeführt werden. Denn das Gehirn bildet in jedem Alter immer wieder neue Nervenzellen. Wird es auf Trab gehalten, funktioniert es besser.

ORF

Wirksame Medikamente

Mittlerweile gibt es aber auch sehr wirksame Medikamente gegen die Krankheit. Sie bringen zwar keine Heilung, aber bei über der Hälfte der behandelten Patienten eine deutliche Verzögerung der Entwicklung der Krankheit. Auch der Alltag von Betroffenen und Angehörigen kann unter professioneller Anleitung so gestaltet werden, dass alle lernen sich an die neue Situation anzupassen. Dem Gespenst Alzheimer kann so der Schrecken genommen werden, wenn man es zulässt.