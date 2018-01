Britin im Igler Eiskanal schwer gestürzt

Im Igler Eiskanal ist am Montag eine Britin bei einem Sturz mit einer Rennrodel schwer verletzt worden. Die 31-jährige Frau musste mit schweren Kopfverletzungen in die Innsbrucker Klinik geflogen werden.

Die Britin war mit ihrem Team auf Trainingslager in Igls, als sie gegen 13.30 Uhr an ihrem ersten Trainingstag zu ihrer zweiten Abfahrt startete. Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers stürzte sie in der Kurve 10 des Eiskanals.

Bei dem Aufprall auf das Eis zog sie sich schwere Kopfverletzungen zu. Sie wurde mit Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma in die Klinik geflogen.