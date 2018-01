Ausbildung am Konservatorium wird aufgewertet

In Innsbruck ist am Montag eine Kooperation zwischen dem Tiroler Landeskonservatorium und der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien unterzeichnet worden. Er ermöglicht Studierenden im Bereich Konzertfach einen Abschluss in Wien.

Im Rahmen des Abkommens wird die Universität für Musik und darstellende Kunst Wien alle am Tiroler Landeskonservatorium im Konzertfach abgelegten Prüfungen anerkennen. Studierende dieses Bereichs können also vorerst in Innsbruck bleiben, die erste Diplomprüfung ablegen und dann in Wien weiterstudieren. „Sie werden erst im siebten Semester die reguläre Zulassung an die Universität machen“, erklärte Rektorin Ulrike Sych. Das Abkommen ermöglicht es, Studierenden des Konservatoriums einen akademischen Abschluss zu erlangen.

ORF/Hermann Hammer

Vereinbarung mit Top-Uni

Die Musikuniversität Wien gilt als eine der besten der Welt. Die Vereinbarung mit dem Konservatorium zeigt, wie hoch die Qualität der Ausbildung in Tirol eingeschätzt wird. Die Zusammenarbeit soll schon im nächsten Studienjahr starten.

