Ferienwohnungen heuer besonders beliebt

Vom guten Start in die heurige Wintersaison haben die Vermieter von Ferienwohnungen ganz besonders stark profitiert. Mehr als ein Viertel aller Gäste-Nächtigungen entfällt auf Ferien-Appartements.

Fast fünf Millionen Übernachtungen konnte der Tiroler Tourismus im vergangenen November und Dezember verbuchen. Mehr als 1,2 Millionen Nächtigungen entfielen dabei auf Ferienwohnungen. Gegenüber der letzten Wintersaison gab es hier überdurchschnittliche Zuwächse.

Auch in letzter Sommersaison zugelegt

Während die Nächtigungen über alle Unterkunfts-Kategorien gerechnet in den ersten beiden Monaten der Wintersaison um knapp sieben Prozent zulegten, konnten die gewerblichen Vermieter von Ferienwohnungen doppelt so große Steigerungen verzeichnen. Aber auch bei den privat vermieteten Ferienwohnungen war das Plus größer als in der Hotellerie. Schon in der Sommersaison 2017 hatten die Ferienwohnungen überdurchschnittliche Zuwachsraten. Bei den gewerblichen Ferienwohnungen gab es elf Prozent mehr Übernachtungen, bei den privaten immerhin fast sechs Prozent.

