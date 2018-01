Kindl beendete Weltcup auf Rang zwei

Doppelweltmeister Wolfgang Kindl hat die Weltcup-Gesamtwertung der Kunstbahnrodler auf Rang zwei abgeschlossen. Der Tiroler kam am Sonntag beim Saisonfinale in Sigulda auf Platz fünf im Einsitzer-Bewerb und Rang vier im Sprint.

Dem 29-Jährigen fehlten 85 Punkte auf den Deutschen Felix Loch, der bereits zum sechsten Mal den Gesamtweltcup holte. Kindl, im ersten Lauf nur auf Rang 17, zeigte sich mit seiner Bilanz in Sigulda nicht gerade glücklich. „Es war aufgrund der Witterung ein schwieriger Tag. Die Abstimmung und Linie waren nicht ganz am Punkt, die Startnummer hat aufgrund der abbauenden Bahnverhältnisse auch eine Rolle gespielt. Unterm Strich kann ich heute nicht ganz zufrieden sein, der zweite Rang im Gesamtweltcup zeigt aber, dass die Saison absolut positiv verlaufen ist“, resümierte der Tiroler.

Penz und Fischler wurden dritte

Seine Landsleute Peter Penz/Georg Fischler beendeten den Doppelsitzer-Sprint an der sechsten Stelle und wurden im Weltcup Gesamt-Dritte. Thomas Steu/Lorenz Koller stürzten in diesem Rennen, wobei sich Steu dabei Blessuren am Knie und rechten Ringfinger zuzog. Der für Olympia qualifizierte Vorarlberger wird am Montag in Innsbruck genau untersucht.

Zum Abschluss reichte es für Österreich mit Kindl, Penz/Fischler und Madeleine Egle in der Teamstaffel, die im Gegensatz zu den Sprint-Bewerben auch zur EM zählte, nur zu Platz fünf. Damit holten die Österreicher am letzten Weltcup-Wochenende dieser Saison, gleichzeitig die Olympia-Generalprobe, keine einzige Medaille.

EM-Gold an Russland

EM-Gold ging im Herren-Einsitzer an den Russen Semen Pawlitschenko, der in Sigulda 2015 WM-Gold gewonnen hatte und seinen EM-Titel erfolgreich verteidigte. Außerdem triumphierte Pawlitschenko mit Russland auch in der Staffel etwas überraschend vor Deutschland.