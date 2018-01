Zehn Verletzte bei Busunfall im Zillertal

Bei einem Busunfall in Rohrberg im Zillertal sind am Sonntagnachmittag zehn Menschen leicht verletzt worden. Der Bus prallte in der Bushaltestelle der Zeller Bergbahnen gegen einen Betonpfeiler.

Laut Polizei hat der Bus in der Haltestelle plötzlich einen Satz von etwa zwei Meter nach vorne gemacht. Dadurch prallte er gegen einen Stützpfeiler aus Beton. Unklar ist derzeit noch, warum es zu dem Unfall kam.

ZOOM.Tirol

Die meisten der Leichtverletzten wurden vom Roten Kreuz vor Ort versorgt. Drei Personen sollen zur Kontrolle in das Krankenhaus Schwaz gebracht worden sein. Im Einsatz waren das Rote Kreuz, die Polizei und die Feuerwehr Zell.