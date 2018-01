Hochsaison für Fasnachtler in Tirol

Der relativ kurze Fasching führt dazu, dass an manchen Wochenenden gleich mehrere Faschingsveranstaltungen am Programm stehen. In Wattens etwa mullen drei Tage lang Hexen, Zottler, Bären und Co., in Fiss geht am Sonntag das Blochziehen über die Bühne.

Die Matschgerer haben in der Region Wattens eine jahrzehntelange Tradition. Jedes Jahr findet abwechselnd in Kolsass, Fritzens, Volders und eben Wattens ein großer Regionsumszug statt. Neben den traditionellen Figuren, wie Hexen, Zottler, Klötzler, Spiegeltuxer oder Bären werden meist auch Gastgruppen für den großen Umzug eingeladen.

Von der Altweibermühl bis DJ Alex Rund zwei Stunden lang präsentierten sich dutzende Gruppen und Wägen im Dorfkern von Wattens, ehe DJ Alex im Festzelt für Stimmung sorgte.

Beim Nachtumzug am Samstagabend in Wattens, zog beispielsweise eine Guggamusig durch die Straßen. Daneben sorgten dutzenden Waagen mit diversen Aufführungen für Unterhaltung.

Sondersendung vom Fisser Blochziehen

Ein Fasnachts-Spektakel spielt sich am Sonntag in Fiss ab. Da wird der Bloch durchs Dorf gezogen - begleitet von zahlreichen närrischen Gestalten. Rainer Perle moderiert in Radio Tirol live von 12.00 bis 17.00 aus Fiss. Bilder aus Fiss sehen Sie am Nachmittag hier in tirol.ORF.at und ab 19 Uhr in „Tirol heute“.

Fisser Blochziehen

