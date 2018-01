Grins: Nach Hangrutsch zwei Häuser evakuiert

Nach einem nächtlichen Hangrutsch in Grins mussten dort zwei Häuser evakuiert werden. In einem Fall reichte das Geröll bis nahe zu einem Gebäude. Auch die Piller Straße bleibt nach einem Hangrutsch nach wie vor gesperrt.

Es war kurz vor 22.00 Uhr, als der Hang oberhalb der beiden Einfamilienhäuser in Bewegung geriet. Das Erd- und Gesteinsmaterial kam bei einem der Häuser erst an der Hangmauer zum Stillstand. In der Dunkelheit ließ sich die Gefahrenlage nicht eindeutig einschätzen. Der Bürgermeister ließ deshalb beide Einfamilienhäuser evakuieren.

Zoom.Tirol

Ein Haus bleibt evakuiert

Nach einer ersten Besichtigung des Hanges durch den Landesgeologen Gunther Heißel konnte zumindest Teilweise Entwarnung gegeben werden. Die Bewohner des nicht unmittelbar betroffenen Hauses durften wieder in ihre Wohnung zurück. Das zweite Gebäude unmittelbar unterhalb des labilen Hanges bleibt vorerst evakuiert. Am Montag wird versucht, den Hang zu stabilisieren.

zeitungsfoto.at

Piller Straße bleibt vorerst gesperrt

Im Oberland sorgt derzeit auch ein weiterer Hangrutsch für Probleme. Deswegen ist die Piller Landesstraße zwischen Fließ und Neuem Zoll weiterhin gesperrt. Nach dem Erdrutsch vom vergangenen Mittwoch hat sich der Hang immer noch nicht stabilisiert.