Dreiste Einbrecher erbeuten Bargeld in Reutte

In Reutte bittet die Polizei um Hinweise nach einem Einbruch in ein Lokal. Unbekannte haben dort in den frühen Samstagmorgenstunden einen hohen, vierstelligen Betrag erbeutet. Das Lokal war nur für wenige Stunden geschlossen.

Eine Putzfrau bemerkte und meldete samstagfrüh den Einbruch in das Nachtlokal in Reutte - wenige Stunden, nachdem die letzten Mitarbeiter nach einer Veranstaltung zugesperrt hatten. Die Ermittler gehen davon aus, dass der oder die Unbekannten zwischen 5.00 und 9.00 Uhr früh ins Lokal eingedrungen sind. Danach fehlt ein beträchtlicher Betrag aus mehreren Kellnergeldtaschen und Handkassen.

Polizei sucht nach Zeugen

Neben den Spuren am Tatort hoffen die Ermittler auch auf Meldungen möglicher Zeugen. Denn offenbar ist beim Versuch ins Gebäude zu gelangen eine Fensterscheibe beschädigt worden. Wohl wegen des Lärms dürften der oder die Unbekannten dann einen anderen Weg ins Lokal gesucht und gefunden haben. Hinweise nimmt die Polizei in Reutte entgegen.