Großeinsatz bei Hotelbrand am Achensee

Ein Dachstuhlbrand bei einem Hotel in Pertisau am Achensee hat am Samstagvormittag zu einem Großeinsatz gesorgt. Durch das Feuer im Hotel Wiesenhof kam es zu einer massiven Rauchentwicklung.

Die Urlaubsgäste mussten vorsichtshalber die Zimmer verlassen und wurden im Parterre des Hotels versorgt. Inzwischen ist der Brand gelöscht, der Sachschaden dürfte aber beträchtlich sein.

Die Ursache für den Brand ist noch unklar. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus der Achensee-Region, Verstärkung gab es zusätzlich aus Jenbach und Schwaz. Insgesamt waren über 100 Feuerwehrleute im Einsatz.