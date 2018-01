Weniger Falschgeld im Umlauf

In Tirol sind im Vorjahr deutlich weniger gefälschte Euro-Scheine aufgetaucht. Auch österreichweit ist die Zahl der Blüten zurückgegangen. Die neuen Euro-Scheine sind offenbar schwerer zu fälschen, heißt es bei der Nationalbank.

Es sind vor allem falsche Fünfziger- und Zwanziger-Scheine, die im Vorjahr in Tirol entdeckt wurden. Insgesamt 820 Blüten wurden sichergestellt. Das ist ein deutlicher Rückgang gegenüber den Jahren davor. 2016 sind in Tirol noch mehr als 1.100 gefälschte Euro-Scheine aufgeflogen. 2015 waren es mit rund 1.500 noch mehr.

Schaden liegt bei 50.000 Euro

Die Entwicklung beim Falschgeld in Tirol liegt damit im österreichweiten Trend. Auch bundesweit ging die Zahl der sichergestellten Blüten zurück. In Tirol war dieser Rückgang aber stärker als im Bundesschnitt. Der Schaden durch das Falschgeld in Tirol hat sich im Vorjahr auch insgesamt in Grenzen gehalten, er liegt um die 50.000 Euro.