Großbrand in Südtirol: 16 Personen gerettet

In Missian im Überetsch in Südtirol ist in der Nacht auf Freitag ein Mehrfamilienhaus abgebrannt. Als das Feuer ausgebrochen war, befanden sich 16 Menschen in dem Haus, sie konnten sich gerade noch ins Freie retten.

Kurz nach 22.30 Uhr ging der Brandalarm ein. Ein Wohnhaus in Missian brannte lichterloh, die umliegenden Freiwilligen Feuerwehren rückten unverzüglich aus. Alexander Kager, der Feuerwehrkommandant von Missian, wohnt zufällig gleich in der Nähe, er hat die dramatische Lage sofort erkannt. „Der Dachstuhl war bereits im Vollbrand, die Bewohner standen alle draußen, wir sicherten uns ab, dass auch wirklich niemand fehlt und begannen mit dem Löschen“, berichtet der Feuerwehrkommandant.

Keine Verletzten

Von insgesamt 22 Bewohnern befanden sich 16 im Haus. Einige sollen sich mit einem Sprung aus dem Fenster gerettet haben. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Zur Kontrolle wurden aber vier Personen ins Krankenhaus gebracht, mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung. Innerhalb einer Stunde konnten die Wehrleute die Flammen löschen.

Dietmar Osele vom Freiwilligen Feuerwehrverband Südtirol hat dem ORF Tirol ein Video des Großbrandes zur Verfügung gestellt. Das Dach und der obere Stock brannten lichterloh.

Große Solidarität

Am Tag danach stehen die Bewohner vor einem Scherbenhaufen: das Haus ist durch den Brand stark beschädigt worden und unbewohnbar. Die Bewohner stehen vor dem Nichts. Stefano Di Carlo konnte sich selbst retten, mehr aber nicht. „Das Feuer war drei Meter von mir entfernt, ich sah nur rot und dachte zuerst, das muss die Feuerwehr sein, in Wahrheit waren es aber die Flammen. Alles ist weg“, erzählt der Hausbewohner.

ORF

Die Solidarität im Dorf ist groß, noch in der Nacht wurden die Betroffenen privat untergebracht. Auch der Feuerwehrkommandant bot seine Hilfe an. Die Brandursache ist noch nicht geklärt, die Staatsanwaltschaft ermittelt.