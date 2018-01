150. Geburtstag von Albin Egger-Lienz

Die Kunstwelt feiert am Montag den 150. Geburtstag von Albin Egger-Lienz. Er gilt als einer der bedeutendsten Tiroler Maler des 20. Jahrhunderts. Er wurde vor allem durch seine monumental-dekorativen Ölgemälde bekannt.

Geboren wurde Egger-Lienz als uneheliches Kind am 29. Jänner 1868 als Ingenuin Albuin Trojer in Stribach bei Dölsach in Osttirol. Zunächst wurde der Künstler von seinem Vater Georg Egger, einem Kirchenmaler und Fotografen, unterrichtet. Von 1884 bis 1893 studierte er Malerei an der Akademie der Bildenden Künste in München. Dort lernte er Franz von Defregger, der ihn später in seinem Schaffen stark beeinflussen sollte, kennen. 1899 übersiedelt Egger-Lienz mit seiner Frau nach Wien, wo er bis 1911 blieb.

Große Goldene Staatsmedaille

1899 wurde Egger-Lienz für sein Bild „Das Kreuz“ die Große Goldene Staatsmedaille verliehen. In Wien war er Mitglied des Hagenbundes und der Wiener Secession. 1913 zog er schließlich nach Südtirol. Im Ersten Weltkrieg arbeitete er als Kriegsmaler.

In seinen letzten Lebensjahren wurden Egger-Lienz große Ehrungen zuteil. Er wurde zum Ehrendoktor der Universität Innsbruck und zum Ehrenbürger der Stadt Lienz ernannt. Er starb schließlich am 4. November 1926 in St. Justina bei Bozen.

Bilder von Massenkrieg und Vernichtung

Der Osttiroler Künstler beschäftigte sich in seinen Werken hauptsächlich mit religiösen Motiven und bäuerlichen Szenen. Doch auch Geschichten aus dem Tiroler Freiheitskampf 1809 und die Schrecken des Krieges bestimmen sein Werk. In den Jahren als Kriegsmaler schuf er zahlreiche Werke mit Motiven aus den Stellungen ohne jegliche Heroisierung. Seine Gemälde aus der Nachkriegszeit gelten als Schreckensbilder des Massenkriegs und der Vernichtung.

1943 wurde im Lienzer Schloss Bruck das noch heute bestehende Egger-Lienz-Museum eröffnet. Diese offizielle Wertschätzung durch die Nationalsozialisten hat den Ruf von Egger-Lienz in der Zweiten Republik nachhaltig beschädigt. So wurde 1968 sein 100. Geburtstag selbst in Tirol weitgehend ignoriert. Erst in den vergangenen Jahren setzte sich die Kunstszene wieder vermehrt mit seinem Werk auseinander.

Dauerausstellung in Schloss Bruck in Lienz

Zu seinem 150. Geburtstag sind weder seitens der Tiroler Landesmuseen noch seitens des Schloss Bruck Ausstellungen oder Veranstaltungen geplant. Im Schloss Bruck wird ab 18. Mai wieder die Egger-Lienz-Dauerausstellung „Ich male keine Bauern, sondern Formen“ zu sehen sein.

Stadt kauft Bilder für Sammlung

Die Stadt Lienz kaufte 2017 ein weiteres Bild des Malers für die Sammlung in Schloss Bruck ohne Gegenwind an. Im Gegensatz zum Ankauf eines Fragments vor zwei Jahren stimmte die SPÖ jetzt dafür - Wieder Egger-Lienz-Bild für Schloss Bruck gekauft.

Die Landesmuseen planen für 2019 die Ausstellung „Egger-Lienz trifft Otto Dix“. Ausgehend vom Schaffen der 1920er Jahre soll die Entwicklung der beiden Künstler einander gegenübergestellt werden. Sowohl ähnliche Motive wie die Kriegsversehrten als auch scheinbar konträre Huren- und Bauerndarstellungen bilden den Rahmen einer Begegnung, teilten die Landesmuseen mit. Auch das Land Tirol plant keine Veranstaltungen zum Jubiläum.

