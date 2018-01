Leihräder in Innsbruck immer beliebter

Leihräder erfreuen sich in Innsbruck steigender Beliebtheit. Vor allem Pendler und Studenten nutzen die Leihräder aus den Stationen, die von den Innsbrucker Verkehrsbetrieben betrieben werden.

Seitdem das Projekt 2014 ins Leben gerufen wurde, ist die Nachfrage nach den Stadträdern ständig gestiegen. Gab es anfangs knapp 10.000 Ausleihen pro Jahr, sind es mittlerweile 55.000, sagt Thomas Hillebrand von den Innsbrucker Verkehrsbetrieben. Man gehe davon aus, dass dieser Trend in Zukunft anhalte und das Stadtrad das Stadtbild von Innsbruck prägen werde.

ORF/Hermann Hammer

Großer Aufwand für die Betreuung

Ausleihen kann man die Räder nach einer Registrierung entweder per App, telefonisch oder direkt an der Station gegen eine entsprechende Gebühr. Oft kommt es vor, dass an einzelnen Stationen alle Leihräder weg sind und anderswo zu viele stehen. IVB-Mitarbeiter gleichen die Bestände dann wieder aus und schauen auch sonst, dass das System läuft. Besonders im Winter gebe es viel Arbeit. Die Herausforderung sei täglich dafür zu sorgen, dass überall Räder stehen und die auch gut gewartet sind, sagt Hillebrand.

Die Stadträder können derzeit an 37 Standorten in Innsbruck ausgeliehen werden. In den nächsten Jahren soll das Angebot auf die Stadtteile Reichenau und O-Dorf ausgeweitet werden. Auch Anfragen aus Nachbargemeinden gibt es. Für eine Ausweitung über die Stadtgrenzen hinaus fehlt derzeit aber die Finanzierung.

