Eiskletterer nach Lawinenabgang vermisst

Nach einem Lawinenabgang wird in Südtirol ein deutscher Eiskletterer vermisst. Der Unfall hatte sich am Mittwochnachmittag im Langental bei Wolkenstein ereignet. Sein Kamerad überlebte den Lawinenabgang.

Wie stol.it berichtet, ereignete sich der Unfall, als einer der Kletterer dem Kameraden beim Abstieg behilflich war. Einer der beiden konnte sich noch rechtzeitig einhängen, während der andere mitgerissen und verschüttet wurde. Die Suche durch die Einsatzkräfte in dem steilen Gelände gestaltet sich sehr schwierig. Auch Hubschrauber waren im Einsatz.

Der Kletterer aus Baden-Württemberg dürfte kein Verschütteten-Suchgerät mit sich getragen haben. Die Suche soll am Donnerstagfrüh wieder aufgenommen werden.

Zwei Eiskletterer 350 Meter abgestürzt

Mitte Jänner kamen zwei deutsche Eiskletterer bei Reutte ums Leben. Vor den Augen eines Alpinpolizisten stürzten die Männer 350 Meter in die Tiefe, nachdem ein Standplatz aus der Verankerung gerissen wurde - mehr dazu in Eiskletterer stürzten 350 Meter in den Tod.

Mitte Dezember stürzten zwei Eiskletterer aus Südtirol bei Kartitsch rund 70 Meter ab. Zuvor dürfte ein sogenannter Sicherungsstand im Eis gebrochen sein - mehr dazu in Beim Eisklettern 70 Meter abgestürzt.