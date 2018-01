Marco Friedl vor Wechsel zu Bremen

Marco Friedl steht offenbar vor einem Wechsel vom FC Bayern München zu Werder Bremen. Die „Bild“-Zeitung berichtete am Mittwochabend, dass der 19-jährige Linksverteidiger leihweise nach Norddeutschland wechseln soll.

Stimmen die Berichte, dann soll der österreichische U21-Teamspieler leihweise von Rekordmeister Bayern München zum Club von Zlatko Junuzovic und Florian Kainz transferiert werden.

Für Marco Friedl würde der Wechsel Sinn machen, denn beim FC Bayern München spielen auf seiner Position mit David Alaba und Juan Bernat zwei starke Spieler, an denen es für den Tiroler wohl kaum ein Vorbeikommen gibt. Um sich weiter verbessern zu können und international auf sich aufmerksam zu machen, ist es für den 19-Jährigen wichtig, Spielpraxis zu sammeln.

APA

Erfüllter Traum: Auflaufen in der Champions-League

Seit dieser Saison hat Friedl einen Profi-Vertrag bei Bayern. Den Weg zum Bayern-Spieler kann man durchaus als Familienprojekt bezeichnen. Im November erfüllte sich für ihn ein weiterer großer Traum. Er durfte in der Königsklasse des Fußballs, der Champions League, auflaufen - mehr dazu in Vom SV Kirchbichl in die Königsklasse (3.1.2018, tirol.ORF.at).

Link: