Söll: Pkw blieb in Lawine stecken

In Söll ist am Dienstagabend ein Pkw in den Schneemassen einer abgegangenen Lawine steckengeblieben. Eine einheimische Frau war auf der Gemeindestraße zwischen Söll und der Eibergstraße unterwegs, als sie offenbar den Schneeberg übersah und hineinfuhr.

Die Nassschneelawine dürfte laut Polizei Söll am Dienstag gegen 23.00 Uhr kurz vor dem Unfall auf die Gemeindestraße niedergegangen sein. Die 44-jährige Einheimische dürfte damit verständlicherweise nicht gerechnet haben. Sie fuhr in den Schneeberg hinein und kam mit ihrem Auto auch nicht mehr heraus.

ZOOM Tirol

Die Einsatzkräfte waren eine Stunde lang mit der Bergung beschäftigt. Die Unfalllenkerin blieb unverletzt, am Pkw entstand geringer Sachschaden. Die Gemeindestraße ist wegen weiterer drohender Lawinenabgänge vorerst gesperrt.

Ischgl, Nauders und St. Anton wieder erreichbar

Am Mittwoch sind viele der am Wochenbeginn wegen sehr großer Lawinengefahr abgeschnittenen Tiroler Orte wieder problemlos erreichbar. Die Lawinensituation hat sich merklich entspannt - mehr dazu in Viele Straßensperren aufgehoben.