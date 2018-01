Immer noch große Lawinengefahr

Die Lawinengefahr in Tirol ist am Dienstag immer noch in weiten Teilen groß. In abgeschnittenen Orten fiel am Dienstag der Unterricht aus. Viele Straßen waren noch gesperrt. 24 Erkundungsflüge sind geplant.

Experten rechneten damit, dass der Höhepunkt der Lawinengefahr in der Nacht von Montag auf Dienstag erreicht wurde. Am Montag gab es für einige Regionen Tirols Warnstufe 5, Dienstagfrüh galt für weite Teile Warnstufe 4, also immer noch große Gefahr - mehr dazu in Verbreitet noch große Lawinengefahr.

"Wir haben jetzt eine extrem günstige Wetterentwicklung für die kommenden Tage zu erwarten. Deshalb konnten wir heute die Lawinengefahrenstufe von teilweise 5 auf eine Stufe 4, in Osttirol sogar auf die Stufe 3, senken“, kann Rudi Mair, Leiter des Lawinenwarndiensts, Dienstagvormittag.

Patrick Nairz über die Lawinenwarnstufe Patrick Nairz, stellvertretender Leiter Lawinenwarndienst Tirol, über die aktuelle Situation der Lawinengefahr.

Weiter Straßensperren

Immer noch sind manche Straßen gesperrt und Tourismusorte mit dem Auto nicht erreichbar. So ist die Straße ins Paznaun wegen Lawinengefahr weiter gesperrt, ebenso ist St. Anton noch nicht erreichbar. Aufgehoben wurde Dienstagvormittag die Lawinensperre auf der Sellraintalstraße zwischen Sellrain und Gries oder die Sperre der Ötztalstraße. Hier finden Sie die aktuellen Straßensperren.

ORF/Waldegger

Im Tiroler Oberland und im Außerfern sowie im Sellraintal sind Montag einige Lawinen bis zu gesperrten Straßen abgegangen. Das zeige, dass die Straßensperren gerechtfertigt waren, hieß es in einer Aussendung des Landes.

ZoomTirol

Lawinenkommissionen tagen

Seit Dienstagfrüh führen ein Landeshubschrauber und zwei Bundesheer-Helikopter sowie ein privater Hubschrauber Erkundungsflüge durch, um die Lawinensituation zu erkunden. Es liegen 24 Anforderungen von Lawinenkommissionen vorwiegend aus Oberländer Gemeinden vor.

Zugstrecke weiter gesperrt

Die Arlbergstrecke bleibt wegen Lawinengefahr bis auf Weiteres gesperrt. „Derzeit sind wegen des Nebels keine Erkundungsflüge möglich“, erklärte ÖBB-Sprecher Christoph Gasser-Mair der APA am Dienstag. Sobald sich die Wetterbedingungen verbessern, sollen Kontrollflüge durchgeführt und die Lage neu beurteilt werden.

Eine Wetterbesserung war für die Mittagsstunden prognostiziert. Dann könnten die Lawinen-Abbruchgebiete bei den Hubschrauberflügen begutachtet werden. Danach werde die Lawinenkommission erneut tagen und entscheiden, ob mit der Räumung der Strecke begonnen werden könne.

Dutzende Hubschrauber in Bereitschaft

Im Bedarfsfall können noch zwei weitere Polizeihubschrauber aus anderen Bundesländern angefordert werden, weiters stehen in der Pontlatzkaserne in Landeck vier Hubschrauber des Bundesheeres in Bereitschaft. Außerdem hat die Landeswarnzentrale auch die Verfügbarkeit privater Hubschrauber mit Personen- und Transportkapazitäten überprüft. „Wir haben eine fast zweistellige Anzahl privater Hubschrauber in Tirol, die wir im Bedarfsfall einsetzen können. Eine Super-Puma steht in St. Johann im Pongau bereit“, berichtete Marcel Innerkofler, Leiter der Landeswarnzentrale.

Kein Skifahren abseits der Piste

Wieder einmal wird geraten, Wintersport nur auf gesicherten Pisten auszuüben. Jetzt sei nicht ein geeigneter Zeitpunkt für Touren abseits der Piste, so der dringende Rat der Experten.

