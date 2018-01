Neue Online-Beratung für Frauen

Die neue kostenlose FrauenOnline-Beratung soll eine Beratungslücke in Tirol schließen. Dadurch soll auch Frauen und Mädchen im ländlichen Raum bei Problemen ein Zugang zu Hilfe möglich sein.

„Gerade Frauen, die in ländlichen Gebieten leben und oftmals nur eingeschränkt mobil sind, haben nicht die Möglichkeit, sich bei Problemen an eine Beratungsstelle zu wenden. Hinzu kommt meist der Wunsch nach Anonymität, der den Frauen den Zugang zu Unterstützungsangeboten erschwert“, berichtet Angela Pittl, Obfrau des Vereins Frauen im Brennpunkt. Der Verein hat deshalb mit dem Land im Juli 2017 ein Pilotprojekt im Oberland mit Online-Beratung initiiert. Jetzt wird es auf ganz Tirol ausgeweitet.

Viele Fragen zur Existenzsicherung

Die Pilotphase hat gezeigt, dass mehr als die Hälfte der Frauen Fragen zur Existenzsicherung nach einer Trennung gehabt hätten. Etwa ein Drittel hätte Fragen zu beruflichen Veränderungswünschen gehabt. Klar wurde in der Testphase auch, dass die rund-um-die-Uhr Erreichbarkeit wichtig sei. Denn 88 Prozent der Anfragen gingen nach 17.00 Uhr ein.

Hilfe ohne lange Wege

Die neue Online-Beratung versteht sich als Ergänzung zu den bereits existierenden Angeboten und richtet sich vor allem auch an Frauen am Land, die kein Auto haben, um zu einer Beratungsstelle in die nächste Bezirkshauptstadt zu fahren.

Wichtig ist bei der neuen Online-Beratung des Landes, dass die Hilfe anonym und kostenlos ist. Bei der Registrierung ist es nicht verpflichtend den eigenen Namen anzugeben. Innerhalb von 48 Stunden gibt es werktags eine Antwort von Beraterinnen des Vereins Frauen im Brennpunkt. Bei Bedarf verweisen sie Frauen an die richtigen Anlaufstellen.

Behandelt werden Fragen zu Partnerschaft, Sexualität, Beruf, Finanzen und Gewalt. Bei der Online-Beratung handelt es sich aber nicht um Seelsorge im Internet, halten die Initiatoren fest.

