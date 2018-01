Snowboarder tot im Wald gefunden

Nach einer Suchaktion ist in der Nacht auf Montag ein 39-jähriger Deutscher im Skigebiet Hochzillertal gefunden worden. Für ihn kam aber jede Hilfe zu spät. Der Mann war von Schneemassen zur Gänze verschüttet worden.

Am Sonntag war der 39-jährige Snowboarder aus Deutschland alleine im Skigebiet Hochzillertal unterwegs. Er fuhr abseits der Piste im Bereich einer Lifttrasse. Dabei dürfte der Deutsche in einer Mulde im tiefschneereichen Gelände gestürzt, kopfüber in den Schnee gestürzt und vom nachrutschenden Schnee zur Gänze verschüttet worden sein.

In Waldstück gefunden

Nachdem der Mann von seinen Kollegen telefonisch nicht erreicht werden konnte, wurde eine groß angelegte Suchaktion im Skigebiet Hochzillertal gestartet. Bei der Suche beteiligten sich Bergrettung, Liftbediensteten und Alpinpolizei.

Kurz vor 3.00 Uhr wurde der Deutsche leblos in einem Waldstück ca. 70 Meter außerhalb der gesicherten Talabfahrt gefunden.