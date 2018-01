Drillinge trainieren Eisschnelllauf am Ritten

In Klobenstein am Ritten flitzen die Geschwister Zada, Hamza und Hasan in der gleichen Mannschaft übers Eis. Die Südtiroler mit serbischen Wurzeln dürften die weltweit einzigen Drillinge im Eisschnelllauf sein.

Zada, Hamza und Hasan Dzudzevic sind einzigartig, gerade weil sie zu dritt sind. Die Drillinge aus Klobenstein haben sich bei Nachwuchwettkämpfen aber nicht nur aufgrund des selben Geburtstages einen Namen gemacht. Bei einem Wettkampf im Trentino haben sie gerade eine persönliche Bestzeit aufgestellt. Jetzt bereiten sie sich mit ihrer Mannschaft Ritten Sport auf die Italienmeisterschaft vor.

Seit drei Jahren auf dem Eis

Zada ist mit ihren Brüdern vor drei Jahren beim Eisschnelllauf gelandet. „Eishockey gefällt mir nicht so gut, weil man sich da verletzen kann. Und Eiskunstlauf ist nicht so mein Ding“, sagt die Zehnjährige. Dafür findet sie Eisschnelllauf toll. Dem kann ihr Bruder Hasan zustimmen, der gern richtig schnell übers Eis flitzt. „Ich mag die Kurven sehr gern, die geraden Strecken sind auch ganz gut, aber vor allem die Kurven sind cool.“

Trainerin Bettina Rabanser ist stolz auf die Drillinge in der Mannschaft von Ritten Sport. „Sie sind jetzt schon zwei Saisonen bei uns in der Wettkampfmannschaft und haben in dieser Zeit riesige Fortschritte gemacht“, freut sich die Trainerin. Der Nachwuchs trainiert meistens drei Mal pro Woche auf dem Eis, dazu kommen die Wettkämpfe an den Wochenenden.

Geschwisterliebe und Konkurrenzdenken

Den Drillingen gefällt vor allem die Disziplin Shorttrack, also die Kurzstrecke über den ovalen Kurs in der Halle und nicht die klassische lange Distanz auf dem Eisring.

Streit auf dem Eis sei unter den Drillingen kein Problem. „Manchmal sind wir schon ein bisschen eifersüchtig“, meint Zada. „Aber eigentlich ist das selten.“ Die Geschwister freuen sich viel lieber über die Erfolge der anderen. Und in der Shorttrack-Staffel sind die Geschwister sowieso ein eingespieltes Team.

