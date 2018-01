Gebietsweise höchste Lawinenwarnstufe

Das hat es zuletzt im Jahr 1999 gegeben: Der Lawinenwarndienst des Landes Tirol gab Montagfrüh für manche Gebiete in Tirol die höchste Lawinenwarnstufe aus. Das Land Tirol rät Menschen dort in den Häusern zu bleiben.

Zum Teil über ein Meter Neuschnee innerhalb eines Tages und im Gebirge starker Wind - der Lawinenwarndienst spricht deshalb von „großer Lawinengefahr im ganzen Land“ - in manchen Gebieten in Westösterreich sogar „sehr großer“, also der höchsten Lawinenwarnstufe fünf. Diese gab es zuletzt im Winter 1999, als der Ort Galtür im Paznauntal von einer großen Lawine verschüttet wurde. Mit der Situation damals, sei die derzeitiger aber nicht vergleichbar, so Rudi Mair vom Lawinenwarndienst Tirol. Immerhin habe es damals fast vier Wochen durchgeschneit.

Das Land Tirol rät für diese Gebiete, ab sofort keine Outdoor-Veranstaltungen mehr durchzuführen sowie nicht notwendige Autofahrten und den Aufenthalt im Freien zu vermeiden.

Regen könnte Situation verschärfen

Aufgrund der Verhältnisse im Hochgebirge seien Selbstauslösungen von großen Lawinen möglich, so Rudi Mair vom Lawinenwarndienst Tirol gegenüber ORF Tirol. Vor allem auch deshalb, weil im Laufe des Tages ein Temperaturanstieg vorhergesagt wird, was die Schneedecke zusätzlich labil werden lasse. Vom Westen her kommt milde Luft nach Tirol, schon in den Morgenstunden hat es etwa in St.Anton geregnet, in Ischl gab es Schneeregen.

Lawinenkommissionen im Dauereinsatz

Im ganzen Land beurteilen die örtlichen Lawinenkommissionen laufend die aktuelle Situation. Das führte bereits am Sonntag dazu, dass rund zwanzig Straßen in Tirol gesperrt werden mussten. Zahlreiche Täler und auch Tourismusorte sind auf dem Verkehrsweg deshalb nicht erreichbar - etwa das Paznauntal mit Ischgl und Galtür, das Sellraintal und Kühtai, Hochfügen, der Stubaier Gletscher und St. Anton am Arlberg. Auch die Arlbergbahn musste unterbrochen werden - mehr dazu in Bahnstrecke gesperrt: ÖBB bieten Zimmer an. Auch die hinteren Abschnitte im Pitz-, Kauner- und Schmirntal sind von der Außenwelt abgeschnitten.

Seit circa 9.30 Uhr musste auch die Fernpassstraße sowie der Grenzübergang Scharnitz wegen Lawinengefahr gesperrt werden.

Dringende Warnung vor Skitouren

Ab Lawinenwarnstufe vier ist der freie Skiraum abseits der gesicherten Pisten laut Lawinenwarnzentrale ein Hochrisikobereich. Skitourengehen oder das Fahren abseits der gesicherten Pisten kann lebensgefährlich sein. In etlichen Skigebieten sind Montag deshalb auch einige Lifte und Pisten gesperrt.

Es muss auch nicht immer eine Lwaine sein, die zur Todesfalle wird. Im Zillertal war beispielsweise am Sonntag ein deutscher Tourist im freien Skiraum von nachrutschenden Schneemassen verschüttet worden - mehr dazu in Snowboarder tot im Wald gefunden.

Wegen Lawinengefahr gesperrte Straßen

die B171, Tiroler Straße, zwischen Strengen und Flirsch

die B179, Fernpass-Straße zwischen Nassereith und Biberwier

die B165, Gerlos Straße, auf Salzburger Seite ab dem Gasthof Ronach

die B177, die Seefelderstraße beim Scharnitzpass

die B180, Reschen Straße, zwischen Kajetansbrücke und Reschenpass

die B184, Engadiner Straße, zwischen Schalkl und Kajetansbrücke

die B185, Martinsbrucker Straße, zwischen Nauders und der Grenze

die B198, Lechtalstraße, zwischen Holzgau und Warth

die L13, Sellraintal Straße, zwischen Kühtai und Sellrain

die L14, Leutascher Straße, zwischen Leutasch und Mittenwald

die L16, Pitztal Straße, ab Wiesle

die L18, Kaunertal Straße, zwischen Kaunertal und Prutz

die L21, Berwang-Namloser Straße, zwischen Stanzach und Namlos

die L49, Pankrazbergstraße, am Fügenberg

die L68, Stanzertal Straße, zwischen Pettneu und Schnann

die L232, Ranalter Straße, zwischen Ranalt und Mutterbergalm

die L240, Venter Straße, zwischen Zwieselstein und Vent

die L255, Plansee Straße, am Ammer Sattel

die L266, Bschlaber Straße zwischen Bschlabs und Pfafflar

die L268, Kaiserer Straße, im gesamten verlauf

die L348, Spisser Straße, zwischen Spiss und Kajetansbrücke

die Gemeindestraße zwischen Flirsch und Schnann

sowie die Gemeindestraße zwischen Gsör und Gwans

