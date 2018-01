Brennender Bus rechtzeitig aus Garage gefahren

Gerade noch rechtzeitig ist es einem Busfahrer am Montag in Jenbach (Bezirk Schwaz) gelungen, einen brennenden Bus aus einer Garage zu fahren. Dadurch konnte wohl Schlimmeres verhindert werden.

Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen 13 Jahre alten Bus der Zillertaler Verkehrsbetriebe. Der Busfahrer nahm das Fahrzeug in der Garage in Betrieb, dabei dürfte es aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten sein. Rasch fuhr der Fahrer noch mit dem Fahrzeug auf den Vorplatz und verließ dort den Bus. Wenige Augenblicke später stand das Fahrzeug in Vollbrand.

Die alarmierte Feuerwehr Jenbach konnte den Brand schließlich löschen. Verletzt wurde niemand. Brandermittler der Polizei versuchen nun, die Ursache für das Feuer herauszufinden.