Gefahren beim Rodeln nicht unterschätzen

Die lauernden Gefahren beim Rodeln dürften nicht unterschätzt werden. Darauf weist jetzt das Kuratorium für Verkehrssicherheit hin. Jährlich verletzen sich demnach 1.300 Menschen so schwer, dass sie im Krankenhaus behandelt werden müssen.

Rund 300 Personen müssen in Tirol durchschnittlich nach einem Rodelunfall im Krankenhaus behandelt werden. Damit liegt unser Bundesland mit Salzburg österreichweit im Spitzenfeld. Besonders häufig verletzen sich Kinder unter 14 Jahren. Erst vor einer Woche verunglückte ein Vierjähriger schwer, dessen Rodel sich unbemerkt vom Vater selbstständig gemacht hatte - mehr dazu in Vierjähriger nach Rodelunfall schwerstverletzt.

Auch die Beschaffenheit der Rodelbahn sollte vor dem Rodelspaß bekannt sein. Viele Rodelbahnen werden nämlich nach Tauwetter und Regenfällen bei Minusgraden zu gefährlichen Eisbahnen. Auf einer Rodelbahn im Zillertal beispielsweise verletzten sich in diesem Winter an einem Tag vier Personen zum Teil schwer - mehr dazu in Unfallserie auf Rodelbahn im Zillertal.

Helm und richtiges Rodelgerät

Wichtig sei laut Kuratorium auch die Wahl des richtigen Rodelgeräts. Plastikbobs und Co seien nicht für die Berge geeignet lautet die Warnung.

Um schwere Kopfverletzungen zu vermeiden, sollten Rodler einen Helm tragen, heißt es. Auch das richtige Bremsen mit der ganzen Fußsohle und nicht nur mit der Ferse beuge Verletzungen vor. Das Kuratorium hat gemeinsam mit dem österreichischen Rodelverband Tafeln mit zehn Verhaltensregeln erarbeitet, die bereits an 60 österreichischen Rodelbahnen aufgestellt wurden.

Zehn wichtige Rodelgebote