Herzog läuft zu erstem Weltcupsieg

Vanessa Herzog hat am Samstag in Erfurt ihren ersten Weltcupsieg im Eisschnelllauf gefeiert. Die 22-jährige Tirolerin triumphierte über 500 Meter. Schon am Freitag zeigte sie dort mit Platz zwei, ebenfalls über die gleiche Distanz auf.

Herzog gewann in 37,88 Sekunden vor der Tschechin Karolina Erbanova (37,96) und übertraf in ihrem letzten wichtigen Rennen vor den Olympischen Spielen den zweiten Rang vom Vortag. In der Gesamtwertung ist Herzog nun Zweite hinter der bisher dominierenden Japanerin Nao Kodaira, die in den Niederlanden nicht am Start war.

Leicht angeschlagen auf Platz zwei am Freitag

Am ersten Wettkampftag des Eisschnelllauf-Weltcups in Erfurt erzielte sie schon ihr bis dahin bestes Karriereergebnis über die 500 Meter. Die 22-Jährige wurde am Freitag Zweite hinter der Tschechin Karolina Erbanova. Um gerade einmal eine Zehntelsekunde verpasste Herzog ihren ersten Weltcupsieg. Dabei fühlte sich die Tirolerin vor dem Bewerb nicht gänzlich fit.

„Ich wollte eigentlich gar nicht starten. In den Lauf habe ich mich dann richtig reingebissen und gekämpft. Natürlich schade, denn ohne die Probleme wäre sicher noch mehr gegangen“, sagte Herzog, die die 500 m in einer Zeit von 37,92 absolvierte. Sie verzichtete daraufhin am Freitag auf weitere Starts. Am Samstag stehen für sie nochmals 500 m auf dem Programm.