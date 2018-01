Deutscher Sensationssieg auf der Streif

Der erst 22-jährige Thomas Dreßen aus Deutschland ist Streifsieger 2018. Mit der Startnummer 19 fuhr er an der Konkurrenz vorbei an die Spitze. In einem überaus spannenden Rennen schaffte auch Hannes Reichelt den Sprung aufs Podest.

Aus österreichischer Sicht begann das Rennen höchst erfreulich. Reichelt legte mit der Startnummer eins eine Zeit hin, die weder der Super-G-Sieger Axel Lund Svindal noch der zweite starke Norweger Kjetil Jansrud erreichten. Dann kam aber Beat Feuz und der Schweizer nahm Reichelt 21 Hundertstel ab. Die Hoffnungen der Österreicher ruhten schließlich auf Vincent Kriechmayr, der auch bis zum Schlussabschnitt der Schnellste war. Die Traverse erwischte er allerdings nicht ideal und landete schließlich hinter Reichelt auf Platz drei.

Toplauf bei optimalen Bedingungen

Beim Lauf von Thomas Dreßen ging im wahrsten Sinne des Wortes die Sonne auf. Die guten Lichtverhältnisse nützte der Deutsche aus Mittenwald mit einem Toplauf und fuhr zur Bestzeit. Dementsprechend war sein Jubel im Ziel. Es war erst die fünfte Fahrt Dreßens über die Streif überhaupt und der erste deutsche Sieg nach 39 Jahren. Sepp Ferstl gewann 1978 zeitgleich mit Sepp Walcher und ein Jahr später vor Franz Klammer auf der Streif.

Ein Sieger mit viel Bezug zu Tirol

Der symphatische Streifsieger 2018 ist ganz nahe der Tiroler Grenze in Mittenwald aufgewachsen. Er besuchte auch die Skihauptschule in Neustift und trainierte häufig auf Tiroler Pisten. Dort verlor er auch im Jahr 2005 seinen Vater Dirk beim tragischen Gondelunglück von Sölden. Sölden ist übrigens derzeit Kopfsponsor des Streifsiegers.

