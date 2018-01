Mutter und Kleinkind nach Brand im Krankenhaus

Ein defektes Ladegerät hat in der Nacht auf Samstag in Wörgl einen Schmorbrand ausgelöst. Eine 25-Jährige und ihr zweijähriger Sohn wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in das Krankenhaus Kufstein gebracht.

Der 27-jährige Lebensgefährte der Frau wollte die Akkus für einen ferngesteuerten Buggy aufladen. Dabei kam es zu einem Schmorbrand in dem Ladegerät, den der Mann mit einem Pulverlöschgerät selbst unter Kontrolle brachte. Wegen der starken Rauchentwicklung musste die Feuerwehr Wörgl mit einem Lüfter anrücken.

ZOOM.Tirol

Die 25-Jährige wurde mit Verdacht auf eine leichte Rauchgasvergiftung in das Krankenhaus Kufstein gebracht. Auch der zweijährige Sohn wurde zur Untersuchung mitgenommen. In der Wohnung entstand kein Schaden.