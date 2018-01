Polizei schloss drei Geheimbordelle

Die Polizei hat in Innsbruck in dieser Woche wieder drei Geheimbordelle schließen können. Vorausgegangen waren Ermittlungen durch die Landespolizeidirektion. Geheimbordelle konzentrieren sich fast ausschließlich auf Innsbruck.

Seit August sind in Innsbruck sieben Geheimbordelle geschlossen worden, sagt Philipp Raffl von der Sicherheitsabteilung der Polizei. Allein in dieser Woche sind drei dieser illegalen Gewerbe aufgeflogen. Seitdem die Polizei den Straßenstrich vermehrt kontrolliert, weichen die Prostituierten immer mehr in Wohnungen aus, heißt es. Die Frauen stammen überwiegend aus Bulgarien und Rumänien.

Keine einfache Ermittlungsarbeit

Die Problematik von Geheimbordellen konzentriere sich fast nur auf die Landeshauptstadt. Sie auszuforschen, sei nicht einfach und benötige umfangreiche Ermittlungsarbeit, so Raffl. Übrigens werden auch jene Personen, die die Wohnräume für Geheimbordelle zur Verfügung stellen, auf freiem Fuß angezeigt.