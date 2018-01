Kunstdiebstahl in Osttirol entdeckt

In Osttirol ermittelt die Polizei derzeit wegen eines Kunstdiebstahls mit über 20.000 Euro Schaden. In Tristach erbeuteten Unbekannte in einem Wirtschaftsgebäude mehrere Kunstwerke von Leonhard Lorenz.

Wann genau der Einbruch stattgefunden hat, können die Ermittler nicht sagen. Gestohlen wurden jedenfalls drei Ölgemälde und zwei Statuen des Künstlers, der ursprünglich aus Tristach stammt und die Werke in seinem Elternhaus verwahrt hatte.

Im vergangenen August waren sie noch da, vor wenigen Wochen fehlten sie dann, so der Künstler, der mittlerweile in der Nähe von München lebt und nur von Zeit zu Zeit seinen Heimatort besucht.

zurück von weiter

Täter möglicherweise aus dem Bekanntenkreis

Auf die Täter gibt es laut Polizei noch keine Hinweise. Lorenz glaubt allerdings, dass es jemand aus seinem Bekanntenkreis gewesen sein könnte. Besonders schmerzt den Künstler, dass es sich bei dem Diebesgut um Jugendwerke handelt, die er Anfang Mai bei einer Retrospektive anlässlich seines 70. Geburtstages in der Innsbrucker Hofburg ausstellen wollte.