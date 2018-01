Vils: Überraschende Wende vor Volksbefragung

Am Sonntag werden die Bürger der Außerferner Stadt Vils zur Widmung von einem Grundstück zu einem Industrie- und Gewerbegebiet befragt. Doch der ursprüngliche Interessent zeigt plötzlich kein Interesse mehr.

Es geht um ein Grundstück am grenznahen Ortsende von Vils. Der Werkzeugmaschinenhersteller Deckel-Maho aus dem benachbarten Pfronten wollte dort eine Logistikzentrale mit 40 Vollzeitarbeitsplätzen errichten. Im September stimmten fast alle Gemeinderäte für diese Unternehmensansiedelung, nur Markus Petz nicht. Unter seiner Federführung sammelte eine Bürgerinitiative 294 Unterschriften von besorgten Vilsern und erreichte damit eine Volksbefragung.

Angst vor steigendem Lkw-Verkehr

Die Gegner befürchteten, dass die Logistikzentrale eine enorme Zunahme an Lkw-Fahrten durch Vils bringt. Diese Befürchtungen haben sich jetzt erledigt. Auf Anfrage des ORF Tirol sagte die Pressesprecherin, dass Deckel-Maho gar kein Interesse mehr am Standort in Vils hat.

Das sei nicht erfreulich, sagt Bürgermeister Günter Keller, der davon noch nichts gewusst hat, obwohl er selbst bei Deckel-Maho beschäftigt ist. Die 1.100 Wahlberechtigten werden am Sonntag trotzdem zur Urne gebeten. Erstens weil eine Volksbefragung gar nicht mehr abgesagt werden kann, zweitens weil es mit oder ohne Deckel-Maho um die Grundsatzentscheidung für die Stadt geht, ob sich auf dem Grundstück im Westen von Vils ein Unternehmen ansiedeln soll.

Ergebnis nicht bindend

Bindend ist das Ergebnis der Volksbefragung am Sonntag nicht. Für den Bürgermeister ist es aber ein wichtiger Gradmesser, wie er sagt. Ob der Gemeinderat auch bei einem Nein an einer Betriebsansiedelung auf dem Grundstück festhält, wird er bei der nächsten Gemeinderatssitzung am 29. Jänner entscheiden.