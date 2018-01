Verbreitet große Lawinengefahr in Tirol

Neuschnee und Sturm haben in Tirol die Lawinengefahr ansteigen lassen. Für große Teile Tirols hat der Lawinenwarndienst die Gefahrenstufe „groß“ ausgegeben. Einige Straßen und die Arlbergbahn wurden gesperrt.

Verantwortlich für die große Lawinengefahr ist der Neuschneezuwachs, der im Westen Tirols bis zu 100 Zentimeter beträgt, in Verbindung mit Sturm. Der Sturm hat auf den Bergen für umfangreiche Schneeverfrachtungen gesorgt. Vor allem in den Schattseiten liegt der Schnee auf einer eingeschneiten Reifschicht, die bei Schneebrettlawinen eine ideale Bruchfläche darstellt. Aber auch sonnseitig sind im Schnee Schwachschichten zu finden.

Westen und Norden Tirols besonders betroffen

Im Westen und Norden Tirols beurteilt der Lawinenwarndienst die Gefahr durchgängig als „groß“, was der Stufe vier auf der fünfteiligen Skala entspricht. In den restlichen Landesteilen oberhalb von 1.600 Metern. Lediglich in Osttirol herrscht großteils „erhebliche“ Lawinengefahr, was der Stufe drei entspricht. Auch diese Gefahrenstufe sollte von Wintersportlern nicht unterschätzt werden, bei „erheblicher“ Lawinengefahr ereignen sich erfahrungsgemäß die meisten Lawinenunfälle.

Straßen- und Bahnsperre

Durch die angespannte Lawinensituation mussten auch Straßen gesperrt werden, so war am Donnerstagvormittag der Arlbergpass gesperrt oder die Zufahrt ins Skigebiet Kühtai von Innsbrucker Seite. Auch die Arlbergbahn musste aus Sicherheitsgründen auf Tiroler Seite zwischen Strengen und St. Anton gesperrt werden, zwischen Landeck und Bludenz wurde ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

