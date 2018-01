Beherzte Reaktion rettete Betrunkenen

Der schnellen Reaktion eines Autofahrers hat ein Betrunkener im Unterland sein Leben zu verdanken. Der Mann lag in der Nacht bei Kirchbichl auf der Lofererstraße, der Fahrer lenkte sein Auto in den Straßengraben.

Der 54-jährige einheimische Autolenker war am Mittwoch gegen 23.30 Uhr bei starkem Schneefall von Wörgl in Richtung St. Johann unterwegs. Plötzlich sah er vor sich eine Person auf der Straße liegen. Der Lenker verriss seinen Wage und lenkte ihn in den Straßengraben.

ZOOM.Tirol

Der auf der Straße liegende 45-jährige Einheimische wurde von der Rettung in das Krankenhaus Kufstein gebracht. Laut Polizei wies der Mann keine Verletzungen auf und dürfte aufgrund seiner Alkoholisierung auf der Straße zu liegen gekommen sein. Der Autolenker überstand das Ausweichmanöver unverletzt, sein Wagen wurde aber stark beschädigt.

Fernpassstraße: Auto gegen Lkw

Ebenfalls bei einem Unfall bei winterlichen Verhältnissen wurden am Mittwochnachmittag vier Menschen verletzt. Eine 45-jährige Belgierin war auf der Fernpassstraße bei Biberwier in Richtung Reutte unterwegs, als sie die Kontrolle über ihren Wagen verlor und gegen einen entgegenkommenden Lkw prallte. Bei der Kollision wurde die Lenkerin und drei weitere Fahrzeuginsassen im Alter von 20, 31 und 45 Jahren verletzt. Der polnische Lkw-Lenker überstand den Unfall unverletzt. Die Fernpassstraße musste für etwa 45 Minuten komplett gesperrt werden. Als Unfallursache vermutet die Polizei eine nicht angepasste Geschwindigkeit und nicht vorschriftsmäßige Reifen.

Straßenbahn stieß Fußgängerinnen nieder

Bei einem Unfall mit einer Straßenbahn sind am Mittwochnachmittag in der Innsbrucker Salurnerstraße zwei Fußgängerinnen verletzt worden. Die von einem 55-Jährigen gesteuerte Straßenbahn musste zuvor verkehrsbedingt anhalten. Als sie wieder anfuhr, betraten gleichzeitig zwei Frauen im Alter von 35 und 45 bei grüner Fußgängerampel die Fahrbahn. Die Straßenbahn erfasste die beiden Frauen und stieß sie zu Boden. Mit einer Arm- bzw. Knöchelverletzung wurden sie in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.