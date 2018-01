Fairness-Treffen ohne FPÖ

Die im Landtag vertretenen Parteien treffen am Dienstag zusammen, um ein Fairnessabkommen für den Landtagswahlkampf auszuverhandeln. Nicht dabei sein will bei dem Termin die FPÖ.

Bei dem Gespräch am Dienstag geht es unter anderem um das Bekenntnis, auf falsche Nachrichten - sogenannte „Fake News“ - oder Schmutzkübel-Kampagnen im Landtagswahlkampf zu verzichten. Die FPÖ wird als einzige Partei bei dem Treffen nicht teilnehmen.

FPÖ-Wahlkampfauftakt folgte Diskussion

FPÖ-Parteichef Markus Abwerzger sagt, seine Partei nehme wegen der Grünen nicht teil. Diese hätten den FPÖ-Wahlkampfauftakt in die Nähe totalitärer Systeme gestellt, das sei eine Verharmlosung des Verbrecherregimes der Nazis - mehr dazu in Heftige Kritik von LH Platter an FPÖ und Wirbel nach Trommler-Auftritt bei FPÖ .

Plakatwahlkampf hat begonnen

Gesprächsbedarf gibt es auch über den Plakatwahlkampf. Dieser ist erst in den letzten sechs Wochen vor der Wahl erlaubt, also seit Sonntag Null Uhr. Die SPÖ hat bereits zwei Tage zuvor zu plakatieren begonnen, das hat den Unmut der FPÖ hervorgerufen hat.