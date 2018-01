Bundesheer stellt Panzerigel in Vals auf

20 Soldaten aus Tirol und Salzburg helfen in Vals, die von einem Felssturz bedrohten Wohnhäuser zu sichern. Sie stellen 160 Stahlträger, sogenannte Panzerigel, auf. Der Berg ist nach dem Felssturz zu Weihnachten immer noch in Bewegung.

An Aufräumarbeiten im Tal ist deshalb noch nicht zu denken. Auch zwei Höfe sind immer noch nicht bewohnbar.

„Schutz wie bei einer Mauer“

Die ersten 60 Panzerigel wurden am Montag geliefert, weitere 100 folgen noch in dieser Woche. Sie sollen den Häusern Schutz, vor herabfallenden Steinen bieten. Die Igel werden in zwei Reihen hintereinander aufgestellt und für bessere Stabilität mit Stahlseilen verbunden. „Das ist wie eine Mauer, die den höchst möglichen Schutz bietet“, erklärt Wilfried Tilg vom Militärkommando Tirol.

Gute Erfahrungen gesammelt

Die Baupioniere des Bundesheeres stellen die Panzerigel auf. Im Schnee ist markiert, wo genau sie aufgestellt werden. Bis Donnerstag oder Freitag will man mit dem Aufbau in Vals fertig sein. Tilg berichtet, dass sich diese Stahlträger bei Felsstürzen am Eiblschrofen oder im Sellrain bewährt hätten. Er geht davon aus, das sie auch den beiden derzeit nicht bewohnbaren Bauernhöfen ausreichend Schutz bieten.

