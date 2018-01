Eiskletterer stürzten mehrere hundert Meter ab

Zwei deutsche Eiskletterer sind Montagnachmittag bei Reutte ums Leben gekommen. Vor den Augen eines Alpinpolizisten stürzten die Männer in den Tod.

Der Unfall hat sich in der Nordwand des westlichen Geierkopfs ereignet. Dort gibt es eine neue Eis-Fels-Klettertour, erklärt Alpinpolizist Walter Schimpfössl auf Anfrage des ORF Tirol.

ZoomTirol

Der Alpinpolizist war selbst am Nachmittag mit den Skiern in dem Gebiet, um sich die Tour vom Einstieg aus anzuschauen. Vor seinen Augen stürzten dann die beiden Männer zwischen 300 und 400 Meter in die Tiefe.