ÖVP: Personalrochaden vor Landtagswahl

Beim ÖVP-Landesparteivorstand werden dem Vernehmen nach heute einige personelle Änderungen beschlossen. Franz Hörl dürfte über die Landesliste in den Nationalrat zurückkehren. Auch neue ÖVP-Chef-Stellvertreter werden fixiert.

Die Personalrochade innerhalb der ÖVP hat sich schon abgezeichnet, mit Montag dürfte sie dem Vernehmen nach über die Bühne sein: Wirtschaftsbundobmann Franz Hörl wird nicht für den Landtag kandidieren sondern über die ÖVP-Landesliste in den Nationalrat zurückkehren. Diesen Platz hat Kira Grünberg für Hörl freigemacht, die ihrerseits über die ÖVP-Bundesliste in den Nationalrat einzieht.

Offizielle Bestätigung am Nachmittag

Hörls bisherigen Platz drei auf der Landesliste zur bevorstehenden Landtagswahl übernimmt der Kühtaier Hotelier und Fachgruppenobmann in der Wirtschaftskammer, Mario Gerber. Dem Vernehmen nach sollen am Montag auch die neuen Stellvertreter von Günther Platter als Landesparteichef fixiert werden. Jakob Wolf, ÖVP-Klubobmann im Tiroler Landtag, Landtagsabgeordnete Kathrin Kaltenhauser und WK-Vizepräsidentin Barbara Thaler werden dafür genannt. Offiziell will die Tiroler Volkspartei die personellen Änderungen Montagnachmittag bekanntgeben.