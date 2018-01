45 Mitglieder von Drogenbanden festgenommen

Die Polizei hat eine Drogenbande ausgehoben. 60 Verdächtige wurden ausgeforscht, 45 von ihnen festgenommen. Sie sollen 50 Kilogramm Marihuana seit dem Frühjahr 2017 in Tirol in Umlauf gebracht haben, teilte die Exekutive am Montag mit.

Über acht Monate lang haben die Ermittlungen, an denen auch das Landeskriminalamt Tirol beteiligt war, gedauert. Im Frühjahr 2017 hatten sich Hinweise gehäuft, dass im Innsbrucker Hofgarten vermehrt Drogen angeboten und verkauft wurden. Bald entstand der Verdacht, dass drei untereinander vernetzte Gruppierungen tätig waren, die auf einander abgestimmt die Suchtmittel in Verkehr brachten. Eine Gruppe soll im Bereich Innsbruck–Hofgarten aktiv gewesen sein, eine zweite ebenfalls in Innsbruck, im Bezirk Innsbruck-Land, sowie in Imst und eine dritte im Bezirk Kufstein.

Ausgeklügeltes Vertriebssystem

Gekauft wurde das Marihuana zunächst in Wien, dieses wurde dann von minderjährigen Asylwerbern bzw. subsidiär Schutzberechtigten und einheimischen Mädchen nach Tirol gebracht, wie die Polizei am Montag in einer Aussendung berichtete. In Tirol wurde die Ware übernommen und innerhalb weniger Stunden an Unterhändler verteilt.

Marihuana, Geld und Waffe sichergestellt

Die Polizei hat bisher 60 verdächtige Personen ausgeforscht, zwei Frauen und 43 Männer wurden seit Oktober 2017 festgenommen. Sie haben unterschiedliche Staatsbürgerschaften - überwiegend afghanische und österreichische, aber auch iranische, armenische, pakistanische, syrische, türkische und deutsche. Sichergestellt wurden auch etwa sieben Kilogramm Marihuana mit einem Straßenverkaufswert von ca. 70.000 Euro. Darüber hinaus konnten eine verbotene Waffe und weitere Vermögenswerte, wie mehrere hochpreisige Mobiltelefone sowie 6.000 Euro auf einem Bankkonto, aufgefunden und gesichert werden.

Einige Verdächtige sind geständig

Die beschuldigten und festgenommenen Personen, von denen insgesamt 31 in die Justizanstalt Innsbruck bzw. Wien eingeliefert wurden, stehen überwiegend im Verdacht, als Kontaktpersonen der jeweiligen Gruppierungen, Bezugsquellen, Unterhändler sowie Kuriere für die kriminelle Vereinigung tätig gewesen zu sein. Sie sind teilweise zu den ihnen vorgeworfenen Taten geständig.